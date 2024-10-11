Kırıkkale'de yurt çevrelerinde denetim yapıldı

İHA

Polis ekipleri, yaklaşık 38 bin öğrencinin yaşadığı ilçede, trafik güvenliği ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri yapıldı ve denetimler gece yarısına kadar sürdü.

GBT SORGULAMALARI YAPILDI

Asayiş Şubesi ekipleri ile Motosikletli Yunus Timleri ve bekçiler tarafından yapılan denetimler, gece yarısına kadar devam etti.

Öğrenci yurtlarının çevresinde de yapılan denetimlerle huzurun korunması ve muhtemel güvenlik sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra yapılan trafik kontrollerinde sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi