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    Kırıkkale'de zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu

    Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı gece operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
    • 02.12.2022 - 03:53
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    Kırıkkale'de zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

    Takip sonucu tespit edildiler

    Polis ekipleri tarafından yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, B.G. ve S.C.D. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre, savcılıktan alınan arama kararının ardından polis, 2 şüpheli şahsın ikamet ettiği evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Kırıkkale de zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu #1

    Tuvalet deliğinde uyuşturucu bulundu

    Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, narkotik köpeği ile arama yaptı. Tuvalet deliğine atılan bir miktar uyuşturucu madde ise polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

    Kırıkkale de zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu #2

    2 kişi tutuklandı

    Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kırıkkale de zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu #3


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