Kırıkkale'deki 500 metre büyüklüğünde olan depoda yangın çıktı

Kimeski Mahallesi'ndeki gıda deposunda yangın gerçekleşti. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, söndürme işlemlerine başladı.

Kırıkkale'nin Kimeski Mahallesi'nde feci bir yangın meydana geldi.

Bölgede bulunan 500 metre büyüklüğündeki gıda deposu alevlere teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İŞ MAKİNELERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA YARDIMCI OLDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir sürede yangını kontrol altına aldı.

İş makineleriyle de söndürme çalışmalarına destek sağlandı.

Can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.