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    Kırıkkale'deki temsili düğünde maganda canlandırması

    Maganda kurşununa dikkati çekmek amacıyla temsili düğünde havaya açılan ateş sonucu damadın hayatını kaybetmesi canlandırıldı. Canlandırmayı gerçek sananlar da oldu.
    • 20.05.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 16:11
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    Kırıkkale'deki temsili düğünde maganda canlandırması

    Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesince (KKÜ) maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla “Silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes” kampanyası başlatıldı.

    Bu kapsamda KKÜ Tiyatro Topluluğu'nca temsili düğün organizasyonu gerçekleştirildi.

    Meydanda gerçeği aratmayan canlandırma

    Senaryo gereği, konvoy eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen gelin ve damat ile yakınları davul zurna eşliğinde oynamaya başladı.

    Düğüne katılan davetlilerden birinin tabanca ile havaya açtığı ateş sonucu kurşun isabet eden damat yaralandı.

    Kırıkkale'deki temsili düğünde maganda canlandırması VİDEO

    Gerçek sanıp, geldiler

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi, damat müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Bu sırada çevrede bulunan bazı vatandaşlar olayı gerçek sanarak, meydana yöneldi.

    Kırıkkale deki temsili düğünde maganda canlandırması #1

    “Silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes”

    İl Emniyet Müdürlüğü binasına “Silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes” yazılı pankart asıldı, meydanda bulunan polis memuru, düğünlerde silah atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

    Meydandaki vatandaşlar uyarının ardından etkinlikte eğlendi.

    Kırıkkale deki temsili düğünde maganda canlandırması #2

    Kurumlar destek veriyor

    Kampanyaya, Kırıkkale Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük de destek veriyor.

    Kırıkkale deki temsili düğünde maganda canlandırması #3

    Kırıkkale deki temsili düğünde maganda canlandırması #4


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