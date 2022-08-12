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    Kırklareli'de 250 bin liralık tren rayı çalan şahıslar yakalandı

    Kırklareli'de 250 bin liralık tren rayı çalan 5 kişi ekipler tarafından göz altına alındı. Raylar Devlet Demiryolları yetkililerine teslim edildi.
    • 12.08.2022 - 22:44
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    Kırklareli'de 250 bin liralık tren rayı çalan şahıslar yakalandı

    Kırklareli'de sabah saatlerinde Devlet Demiryolları yetkililerince Kavaklı beldesinden geçen demiryolu hattında rayların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurlarınca detaylı bir çalışma başlatıldı.

    Hırsızlık iki gün önce işlendi

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bölgeye giriş ve çıkışlardaki kamera kayıtlarını da incelemeye alan jandarma, hırsızlığın iki araçla iki gün önce gece saatlerinde işlendiğini tespit edildi.

    Jandarmanın dedektifleri JASAT ekiplerinin suç-zaman ve suçlu-mekan analizi yaparak yoğunlaştırdığı dikkatli çalışmalar sonucunda hırsızlık suçunu; Y.Y., Y.B., S.Y., Ö.B. ve M.P. isimli geçmişte suç kayıtları da bulunan 5 şahısın bölgeye özel malzeme ve teçhizat getirerek gerçekleştirdiği belirlendi.

    Kırklareli'de 250 bin liralık tren rayı çalındı - Video

    Kırklareli de 250 bin liralık tren rayı çalan şahıslar yakalandı #1

    5 şüpheli gözaltında

    İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Pınarhisar ve Kavaklı beldesindeki şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde düzenlenen operasyonla suçta kullanılan malzemeler ve çalınan tren raylarıyla birlikte beş şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

    Yakalanan şüphelilerin Jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Maddi değeri yaklaşık 250 bin TL olan raylar Devlet Demir Yolları yetkililerine teslim edildi.

    Kırklareli de 250 bin liralık tren rayı çalan şahıslar yakalandı #2

    Kırklareli de 250 bin liralık tren rayı çalan şahıslar yakalandı #3

    Kırklareli de 250 bin liralık tren rayı çalan şahıslar yakalandı #4


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