Kırklareli'de binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı

Kırklareli'nde binlerce hayvanın yem deposunda dün gece yarısı çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Deponun bazı bölümlerinde yükselen alevler sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bağlı Akçaköy köyündeki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale etti. Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

BALYALARIN İÇTEN YANMASI BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş olay yerinde çalışmaları takip etti. Saman balyalarındaki içten yanmanın birkaç gün sürebileceği belirtildi.