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    Kırklareli'de binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı

    Kırklareli'nde binlerce hayvanın yem deposunda dün gece yarısı çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 07:31
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 07:48
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    Kırklareli'de binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı

    Deponun bazı bölümlerinde yükselen alevler sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi.

    ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

    Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bağlı Akçaköy köyündeki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

    Kırklareli de binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı #1

    KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale etti. Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

    Kırklareli de binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı #2

    BALYALARIN İÇTEN YANMASI BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

    Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş olay yerinde çalışmaları takip etti. Saman balyalarındaki içten yanmanın birkaç gün sürebileceği belirtildi.

    Kırklareli de binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı #3

    Kırklareli de binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı #4

    Kırklareli de binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı #5

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