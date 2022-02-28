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Kırklareli'de Fas uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de Fas uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de polisin iki ticari takside yaptığı kontrolde Fas uyruklu toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüleri Ö.K. ve Ö.G. hakkında adli işlem başlatıldı.