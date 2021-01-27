Euro
8.9471
0.1%
Dolar
7.3523
0.11%
Altın
437.48
0.08%
Borsa
1.536
0%
Bitcoin
234.502
-1.47%
EXEN Coin
17.61
-4.44%
8ºC
İstanbul
Sağanak yağış 8 C

    Kırklareli’de kar etkili oluyor

    Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Kırklareli’de kar yağışı devam ediyor.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli’de kar etkili oluyor

    Kırklareli şehir merkezinde de etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü.

    Dereköy, Kofçaz ve Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

    Kırklareli’nde kar etkili oluyor VİDEO

    GÜN BOYU DEVAM EDECEK

    Kar yağışının etkili olduğu yerlerde yolların trafiğe kapanmaması için İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri tarafından çalışmaları devam ediyor.

    Hava sıcaklığının sıfırın altıda 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini bekleniyor.

    Kırklareli’de kar etkili oluyor #1

    Kırklareli’de kar etkili oluyor #2

    Kırklareli’de kar etkili oluyor #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir