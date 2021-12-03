Kırklareli'de meydana gelen kavgada 19 kişi cezaevine gönderildi
- İHA
- 03.12.2021 - 02:03
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan kavgada yeni gelişmeler yaşandı.
27 Kasım Cumartesi günü Yılmaz Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince 4 kişinin yaralandığı tespit edildi.
MERMİLER HASTANENİN CAMLARINA İSABET ETTİ
Sağlık ekiplerince yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servis kapısında tekrardan iki grup karşı karşıya geldi. İki grup arasında tekrardan kavga başladı. Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru ve sağlık çalışanı yaralandı.
Yaşanan silahlı kavgada kurşunlar hastanenin camları isabet aldı. Gerçekleşen olayla ilgili harekete geçen Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığını belirlediği 21 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede bulan 4 yaralı tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.
19 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede 25 şüpheliden 19’u tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan 19 zanlı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü.
Kırıkkale'de meydana gelen kavgada 19 kişi cezaevine gönderildi VİDEO