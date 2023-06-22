Kırklareli’de otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü
İHA

Kırklareli'de Eriklice Köyü yakınlarında Hüseyin A. idaresindeki 43 ACS 649 plakalı cip ile Zeki K. idaresindeki 39 DE 061 plakalı çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüler yaşamını yitirdi

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince cip ve otomobilde bulunan sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Zeki K. ve Hüseyin A.'nın cenazeleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.