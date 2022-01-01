Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkın bölgesinde yıkılma kararı alınan 3 binadaki eşyalar görevliler tarafından evlerden boşaltılıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Ekipler, Yıldırım Mahallesi'nde yıkılma kararı alınan binalardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkılacak hanelerden çıkarılan eşyalar Valilikçe kiralanan evlere götürülüyor.

Kırklareli'de taşkın bölgesinde yıkım kararı alınan binalar boşaltılıyor - Foto Galeri

Kırklareli'de taşkın bölgesinde yıkım kararı alınan binalar boşaltılıyor - VİDEO

YAN YATAN 15 YILLIK EVLERİNDEN AYRILDILAR

Evi yan yatması sonucu tahliye edilen vatandaşlardan Aydın Tayfur, gazetecilere, Valilik tarafından kendileri için kiralanan eve taşındıklarını 15 yıllık evlerinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

O KORKUYU UNUTAMADILAR

Taşkının yaşandığı gün AFAD ekiplerinin kendilerini botla kurtardıklarını ifade eden Tayfur, o gün yaşadıkları korkuyu unutamadıklarını anlattı.

HASARLI YOLLAR ONARILIYOR

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri de bölgede zarar gören yolları onarmaya devam ediyor.

Bazı vatandaşlarda kendi imkanları ile evlerini temizliyor.