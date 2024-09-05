Kırklareli'de yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı

DHA
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
22 GÖÇMEN YAKALANDI
Kontrol edilen otomobilin bagajı ve kapalı kasa minibüste, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.
ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden O.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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