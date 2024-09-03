Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Polis ekipleri kent merkezinde yaptığı denetimde iki otomobilde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekiplerince de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kamyonette 10 yakalandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)