Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

AA
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
Polis ekipleri kent merkezinde yaptığı denetimde iki otomobilde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekiplerince de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kamyonette 10 düzensiz göçmen yakalandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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