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Kırklareli'nde 2 ton sahte şarap ele geçirildi

Kırklareli'nde 2 ton sahte şarap ele geçirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, jandarmanın iki ayrı bağ evinde yaptığı aramada, 2 ton sahte şarap ve şarap üretimde kullanılan üzüm ezme makinesi ile özel hazırlanan şişeler ele geçirildi.