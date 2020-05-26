Kırklareli'nde 3 kişi cenaze aracıyla uyuşturucu taşıdı

Jandarma ekiplerince cenaze aracını çalarak uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde belediyeye ait cenaze aracının yerinde olmadığını fark eden personel, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada aracın 3 şüpheli tarafından çalındığını tespit etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerince kimliği belirlenen şüphelilerden S.T'nin idaresindeki aracı Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi yakınlarında durdurdu.

Olayla ilgili S.T, S.A. ve U.V. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda ise kullanıma hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli yakalandı

"ŞİKAYETÇİ OLMAMAMIZI TALEP ETTİLER"

Aracın yerinde olmadığını fark ettiklerinde tüm personelin tek tek telefon ile arandığını ancak herhangi gibi bir sonuç alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirdiklerini belirten Belediye Başkanı Recep Gün, jandarma ekiplerinin kısa süre içerisinde şüphelileri yakaladıklarını belirtti.

Güvenlik güçlerine teşekkür eden Gün, "Aracı belediyenin garajından sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip çalmışlar. Olaydan sonra şüpheliler beni aradı. Garip bir şey, şikayetçi olmamamızı talep ettiler. Fakat bunların kafaları yerinde değil maddeden dolayı biz gerekenin yapılacağını bundan sonra adaletin karar vereceğini, bizim şikayetçi olacağımızı, gereken neyse söyledik onlara." dedi.

"UYUŞTURUCU İÇİN ARACI ALIP, ÇORLUYA GİTMİŞLER"

İlçelerinin adının bu konuyla anılmasına çok üzüldüğünü belirten Gün, "Ne yazık ki gençlerimizi bu madde bağımlılığından kurtaramıyoruz. Allah bunları satanları, gençlerimizin hayatlarını mahvedenleri kahretsin. Uyuşturucu madde almak için aracı çalarak Çorlu'ya gitmişler. Dönüşte de yakalanmışlar. İnşallah cezasını çekerler bunlar da ders olur. İlk yakalandıklarında belediye personelimiz olarak söylemişler kendilerini. Fakat belediyemizle hiçbir şekilde yakından uzaktan alakaları yok." dedi.