Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
314.862
-0.07%
BTXN Coin
5.83
0.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı, Kırklareli'nde piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildiğini duyurdu.
    • 27.11.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takipte, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün 26 Kasım'da Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

    10 milyon değerinde 86 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Yapılan operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilo 500 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

    Operasyonda ayrıca, 3 el telsizi, 3 lüks otomobil, 2 dürbün, 2 araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 telefon ele geçirildi.

    5 şüpheli gözaltında

    DHA'nın haberine göre operasyonda, örgüt liderinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Kırklareli nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi #1

    Bakan Soylu tebrik etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerini tebrik etti.

    Kırklareli nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi #2

    Kırklareli nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi #3


    Asya piyasaları koronavirüs salgınının etkisinden kurtulamadı
    Ekonomi

    Asya piyasaları koronavirüs salgınının etkisinden kurtulamadı

    Kemal Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir