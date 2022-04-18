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    Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nda taşkın

    Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Kazandere Barajı'nın taşmasıyla bölgedeki bazı tarım arazileri su altında kaldı, limandaki tekneler yan yattı.
    • 18.04.2022 - 23:08
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 23:19
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    Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nda taşkın

    Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki baraj, tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı.

    Yollar kapandı, tekneler ve iş yerleri zarar gördü

    AA'nın haberine göre; dere yatağından taşan sular tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın nedeniyle Balıkçı Barınağı yolu ulaşıma kapandı.

    Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü.

    Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nda taşkın VİDEO

    Kırklareli nde İstanbul a su sağlayan Kazandere Barajı nda taşkın #1

    AFAD ekipleri bölgede

    Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Kırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek inceleme bulundu.

    Balıkçı Erdinç Abay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teknem burada bağlıydı ipleri kestim tekneyi kurtarmak için. Keserek açtım tekneyi buradan. İlk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu." dedi.

    Abay, iş makinası üzerinde Kıyıköy'e geçebildiklerini, çok korktuklarını dile getirdi.

    Kırklareli nde İstanbul a su sağlayan Kazandere Barajı nda taşkın #2

    Tarım alanları etkilendi

    Kırklareli Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, dün başlayan yağışla İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ Kazandere ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açıldığı belirtildi.

    Bu nedenle dere yataklarında debinin yükseldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir.

    Yapılan araştırmada İSKİ’ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dip savak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18 Nisan 2022'de ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır."

    Kırklareli nde İstanbul a su sağlayan Kazandere Barajı nda taşkın #3

    Kırklareli nde İstanbul a su sağlayan Kazandere Barajı nda taşkın #4


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