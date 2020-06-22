Motosikletin içine saklanan engerek yılanı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Görenleri şaşkına çeviren olay Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Edirne Caddesi'nde meydana geldi.

Bir sürücü motosikletini PTT önüne park etti ve işleri nedeniyle PTT’ye girdi. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri, motosikletin gidon kısmının altından bir yılanın kuyruğunu görünce motosiklet sahibine ve Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerine haber verdi.

BİR SAAT UĞRAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı girdiği yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Hayvana zarar vermemek için hassas davranan itfaiye ekipleri, daha yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda kısım kısım söktüğü motosikletin içinden yılanı çıkardı.



Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen motosiklet sürücüsü ise yılanın motosikletinin içine nasıl girdiğini bilmediğini söyledi.

ZEHRİYLE ÖLDÜRÜYOR

Yoğun uğraşlar sonunda çıkarılan ve boyunun en az 2 metre olduğu tahmin edilen yılanın zehirli bir tür olan “engerek” yılanı olduğu öğrenilirken, yılanın motosikletin içine nerede ve nasıl girdiği merak konusu oldu.

Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salınmak üzere götürüldü. Öte yandan engereğin zehrini saldığı canlının önlem alınmazsa kısa süre içinde öldüğü belirtildi.

Kırklareli'nde motosikletin içinden yılan çıktı VİDEO



