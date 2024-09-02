İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerii Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledi.

Düzenlenen operasyonda polis ekiplerini fark ederek S.I'nın maddeyi tuvalete attığı görüldü. Maddeler tuvaletten çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Ayrıca evde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bilezik, 27 çeyrek altın ve 85 bin 960 lira ele geçirdi.

Operasyonda S.I ile V.I, G.I, E.D. ve M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)