Kırklareli’nde polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktü Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Polisleri fark eden bir şüpheli maddeleri tuvalete attı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerii Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda polis ekiplerini fark ederek S.I'nın uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı görüldü. Maddeler tuvaletten çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Ayrıca evde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bilezik, 27 çeyrek altın ve 85 bin 960 lira ele geçirdi.

Operasyonda S.I ile V.I, G.I, E.D. ve M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)