İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerii Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda polis ekiplerini fark ederek S.I'nın uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı görüldü. Maddeler tuvaletten çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Ayrıca evde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bilezik, 27 çeyrek altın ve 85 bin 960 lira ele geçirdi.
Operasyonda S.I ile V.I, G.I, E.D. ve M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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