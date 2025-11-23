Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu

- Kırklareli'nde sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
- Vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.
- Yağış, trafikte yoğunluğa ve su birikintilerine neden oldu.
Soğuk havalar, Türkiye'nin dört bir yanından etkisini göstermeye başladı.
Soğuk havalardan nasibini alan kentlerden biri de Kırklareli oldu.
SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananların bazıları otobüs duraklarında sağanağın dinmesini beklerken, bazıları ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
HAVA SICAKLIĞI 14 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Sağanak nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.