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    Kırmızı bültenle aranan PKK'lı örgüt mensubu teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 1 PKK'lının teslim olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 19:34
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 19:38
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    Kırmızı bültenle aranan PKK'lı örgüt mensubu teslim oldu

    Kahraman Mehmetçiklerimizin terörle mücadelede kararlılıkları devam ediyor.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LI TESLİM OLDU

    İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 1 PKK'lının ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

    TESLİM OLAN PKK'LI SAYISI 197 OLDU

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt üyesi sayısı 197'ye yükseldi.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi."

    Kırmızı bültenle aranan PKK lı örgüt mensubu teslim oldu #1

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