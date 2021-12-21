Kırmızı bültenle aranan PKK'lı örgüt mensubu teslim oldu

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 1 PKK'lının teslim olduğunu duyurdu.

Kahraman Mehmetçiklerimizin terörle mücadelede kararlılıkları devam ediyor.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LI TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 1 PKK'lının ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.



TESLİM OLAN PKK'LI SAYISI 197 OLDU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt üyesi sayısı 197'ye yükseldi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi."