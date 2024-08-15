Kırşehir'de akaryakıt istasyonuna dalan otomobilin sürücüsü yaya olarak kaçtı

DHA
Kırşehir'de saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı.
SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI
Akaryakıt istasyonunda kısa süre panik yaşanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası otomobil sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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