Kırşehir'de akaryakıt istasyonuna dalan otomobilin sürücüsü yaya olarak kaçtı
DHA

Kırşehir'de saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı.

SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI

Akaryakıt istasyonunda kısa süre panik yaşanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı sonrası otomobil sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)