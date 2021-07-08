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    Kırşehir'de biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı

    Boztepe ilçesinde, biyogaz tesisi inşaatında meydana gelen göçükte sıkışan 3 işçi yaralandı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 03:51
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    Kırşehir'de biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı

    Boztepe ilçesi Harmanaltı köyü yakınlarındaki biyogaz tesisi inşaatında beton dökümü esnasında göçük oluştu.

    3 İŞÇİ YARALANDI

    Çöken demir kalıpları ve iskeleler arasında kalan işçiler İ.S. (49), S.A. (52) ve H.A. (25) yaralandı. Tesisteki diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 işçi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kırşehir de biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı #1

    Kırşehir de biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı #2

    Kırşehir de biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı #3

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