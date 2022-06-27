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    Kırşehir'de dikiş ipiyle kene operasyonu

    Kırşehir'de tarımcılıkla uğraşan Hacı Solak'ın koluna kene yapışınca arkadaşı keneyi dikiş ipliğiyle çıkardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
    • 27.06.2022 - 23:45
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    Kırşehir'de dikiş ipiyle kene operasyonu

    Kırşehir'de Sıdıklı Ekizağıl köyünde ikamet eden Hacı Solak'ın koluna kene yapıştı. Keneyi fark eden Solak, arkadaşı Ümit Güreş'ten destek istedi.

    Keneyi dikiş ipi ile çıkardı

    Güreş ise aldığı dikiş ipi ile arkadaşının koluna yapışan keneyi çıkardı.

    Kırşehir'de dikiş ipiyle kene operasyonu - Video

    Kırşehir de dikiş ipiyle kene operasyonu #1

    Sağlık durumu ise iyi

    İHA'nın haberine göre, kenenin Hacı Solak'ın kolundan dikiş ipi ile çıkarılması ise sosyal medyada gündem oldu. Solak, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

    Kırşehir de dikiş ipiyle kene operasyonu #2

    Kırşehir de dikiş ipiyle kene operasyonu #3


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