Kırşehir'de tarımcılıkla uğraşan Hacı Solak'ın koluna kene yapışınca arkadaşı keneyi dikiş ipliğiyle çıkardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kırşehir'de Sıdıklı Ekizağıl köyünde ikamet eden Hacı Solak'ın koluna kene yapıştı. Keneyi fark eden Solak, arkadaşı Ümit Güreş'ten destek istedi.

Keneyi dikiş ipi ile çıkardı



Güreş ise aldığı dikiş ipi ile arkadaşının koluna yapışan keneyi çıkardı.

Kırşehir'de dikiş ipiyle kene operasyonu - Video

Sağlık durumu ise iyi

İHA'nın haberine göre, kenenin Hacı Solak'ın kolundan dikiş ipi ile çıkarılması ise sosyal medyada gündem oldu. Solak, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



