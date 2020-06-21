Kırşehir'de evi sular altında kalan kadından tepki

Her yağmur sonrası yolun bozuk olması sebebiyle giriş katında bulunan evini su basan yaşlı kadın, tepki amacıyla yolu taş ve lastikler ile kapattı.

Kırşehir'in Bahçelievler Mahallesi'ne bağlı 29 Ekim Caddesi üzerinde yaşayan 75 yaşındaki Münevver Öz, uzun yıllardır evin önündeki stabilize yolun düzenlenmesi istiyor.

Öz, cuma günü kentte etkili olan sağanak sonrası yolun eğimli olması nedeniyle evinin sular altında kalmasına tepki gösterdi.

LASTİKLERLE YOL KAPATTI

Öz, evin önünde, kendi arazisinden de geçen yolu lastik ve taşlarla kapatarak, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

1 çocuğu ile birlikte yaşayan Münevver Öz, "25 yıldır bu mahalle yaşıyorum. Bu yolun eğimli ve bakımsız olması nedeniyle şiddetli her yağmur sonrası evime su doluyor. Birkaç defa belediyeye giderek yetkililerden yardım istedim. 25 yıldır kimse çare olamadı. Cuma günü yağan şiddetli yağmur ile evimi su bastı. Ben de çareyi yolu taş ve lastikle kapatarak buldum. Yetkililer çare bulsun, yolu yapsın. Ben de yolu açayım" dedi.

Öte yandan belediye yetkililerinin Münevver Öz'ün talebi üzerine çalışma başlattığı öğrenildi.