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Kırşehir'de hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kırşehir'de hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan 2 eğlence merkezi ve bir kamu kurumuna giren 2 kişi 70 bin lira değerindeki çaldıkları eşyalar ile yakalanarak, gözaltına alındı.