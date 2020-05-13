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- Kırşehir'de hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Kırşehir'de hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan 2 eğlence merkezi ve bir kamu kurumuna giren 2 kişi 70 bin lira değerindeki çaldıkları eşyalar ile yakalanarak, gözaltına alındı.
- İHA
- 13.05.2020 - 13:43
Kırşehir'in Kaman ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında iki eğlence merkezi ve bir kamu kurumuna giren 2 kişi 70 bin lira değerindeki eşyaları çaldı.
Hırsızlar eşyalarla beraber olay yerinden uzaklaştı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Olayın ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri H.Y.K. ve K.K.'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
ZANLILAR TUTUKLANDI
Adliye önünde kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit eden 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, H.Y.K. ile K.K.’nin çaldıkları eşyalar da yeniden sahiplerine teslim edildi.