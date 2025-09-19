Kış lastiği ne zaman takılır, zorunlu mu? Kış lastiği cezası 2025

Soğuk hava ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücüler, kış lastiği ile ilgili detayları merak etmeye başladı.

“Kış lastiği ne zaman takılır?”, “Takmak zorunlu mu?”, “Cezası ne kadar?” ve “Diş derinliği kaç olmalı?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yol güvenliğini artırmak amacıyla her yıl uygulanan kış lastiği uygulamasını bu yıl da 1 Aralık itibarıyla başlatacak.

Yetkililer, özellikle şehirlerarası yollarda ve ağır kış koşullarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği kullanmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2025’te başlayacak ve 1 Nisan 2026’ya kadar sürecek.

Bu süre zarfında şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR 2025?

2025 yılı itibarıyla, kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5.856 TL idari para cezası kesilecek.

Denetimlerde sadece lastik takılı olup olmadığı değil, lastiklerin teknik özellikleri ve uygunluğu da kontrol edilecek. Uzmanlar, doğru diş derinliği ve lastik tipinin sürüş güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor.