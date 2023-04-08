Kış turizminin gözde Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı Nisan ayında yoğun ilgi görmeye devam eden Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 146 santimetreye ulaştı.

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde ilkbaharda da soğuk havalar etkisini sürdürüyor.

Kurak bir kış sezonunun geride kalmasının ardından, ilkbaharda kayak merkezleri yeniden canlanmaya başladı.

Bunlardan biri de Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nde yaşandı.

Hafta içi de ilgi gören kayak merkez, hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Kar kalığı 146 santimetre

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı kayakseverler, kar kalınlığının 146 santimetre ulaştığı pistlerde snowboard ve kayak yapma imkanı buldu.

Kış mevsimi boyunca misafirlerini ağırlayan Palandöken'de, aileler ve çocukları kayak yaparak eğlendi.

"Kar kalınlığı, pistleri çok güvenli ve güzel"

Kayak merkezine gelen Mehmet Ali Güçlü, Palandöken'de kayak yapmanın çok keyifli ve ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Palandöken'de bulunduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden Güçlü, "Palandöken buradaki misafirlere altın tabakta sunulan ikram gibi, çünkü kar kalınlığı ve pistleri çok güvenli ve güzel. Kar yumuşak, bol karlı dağda nisan ayında eğleniyoruz. Buraya her yerden insanlar geliyor." dedi.

Kayaksever Ömer Yazıcı da il dışından misafirlerinin Palandöken'e kayak yapamaya geldiğini ve dağdaki kar kalitesini çok beğendiklerini dile getirdi.