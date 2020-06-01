Kızı için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisiklet sürdü

Sakarya'da yaşayan baba, seyahat kısıtlaması nedeniyle otobüsle seyahat izni alamayınca, kızını görmek için Çanakkale’ye bisikletle gitti.

Sakarya'da yaşayan Mustafa Akçay, annesiyle birlikte Çanakkale’de yaşayan 14 yaşındaki kızı Hale Akçay’ı görmek için Ramazan Bayramı’ndan 2 gün önce yola çıkmak istedi, ancak yolculuk için seyahat izni alamadı.

BİSİKLETLE GİTTİ

Bunun üzerine bisiklet ile yola çıkan Mustafa Akçay, kontrol noktalarında imza karşılığı geçişine izin verildiğini belirterek, yaklaşık 2 gün süren yolculuk sonrasında Çanakkale’ye ulaştı.

"GÜNDE 12 SAAT SÜRDÜM"

Bayramı kızıyla birlikte geçiren Mustafa Akçay, mesleki eğitim için yurt dışına çıkacak olması nedeniyle izin alarak Sakarya’ya otobüsle geri döndü.

Kızını görebilmek için Çanakkale’ye kadar pedal çeviren Mustafa Akçay, "Kızım annesiyle Çanakkale’de yaşıyor ve orada eğitim görüyor. Ramazan Bayramı’ndan 2 gün önce izin alamayınca bisikletle yola çıkmaya karar verdim. İlk molamı Karamürsel’de verdim. Daha sonra buradan tekrar yola çıkarak Mudanya üzerinden Bandırma ilçesine, oradan da Çanakkale’ye geçtim. Günde ortalama 12 saat sürdüm. 2 gece konaklayarak Çanakkale sınırlarına ulaştım” dedi.

"BAŞARAMAYACAĞIMA İNANMAYANLAR OLDU"

Arkadaşlarının bisikletle Çanakkale’ye gideceklerine inanmadıklarını belirten Mustafa Akçay, "Yoldayken gelen telefonlarda arkadaşlarım bu yolculuğun kaçıklık olduğunu, anormal olduğunu belirtti. Bunu başaracağıma inanmayanlar oldu. Hatta annem geri dönmem için mesaj attı ama ben dönmedim ve kızıma gittim. Araçla gidemeyince bu yolu seçtim. Atalarımız at sırtında Viyana’ya kadar gitmiş, biz de buradan Çanakkale’ye kadar bisikletle gittik. Profesyonel değilim ama bisiklet kullanıyorum. Her gün en az 1 saat kadar bisiklet kullanıyorum.” diye konuştu