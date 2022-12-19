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    Kızılırmak Deltası'nı yıl içinde 50 binden fazla kişi ziyaret etti

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yıl içinde 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
    • 19.12.2022 - 02:07
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    Kızılırmak Deltası'nı yıl içinde 50 binden fazla kişi ziyaret etti

    Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

    56 bin hektarlık alana sahip

    Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri.

    AA'nın haberine göre, araç trafiğine kapatılan ve UNESCO Doğal Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ziyaretçilere hizmet veriyor. Bölgenin araç trafiğine kapatılması ile birlikte tür popülasyonunun da arttığı ifade ediliyor.

    Kızılırmak Deltası nı yıl içinde 50 binden fazla kişi ziyaret etti #1

    50 binden fazla ziyaretçi aldı

    Geçtiğimiz yıl 35 bin kişinin ziyaret ettiği delta, bu yıl 50 bin 227 kişiyi ağırladı. Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlara da sahip deltaya ilgi, her geçen yıl artıyor.

    Her yıl 6-7 milyondan fazla kuşun, dünyanın en yoğun göç yollarından Afro-Avrasya Palearktik yolu boyunca güney ve kuzeye göçmeden önce konakladığı delta, 362 kuş türü, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türü için yaşam alanı sağlıyor.

    Kızılırmak Deltası nı yıl içinde 50 binden fazla kişi ziyaret etti #2


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