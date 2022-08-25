Kızılırmak’ın debisi düştü, yaya olarak karşıya geçti

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle suyu azalan Kızılırmak, görenleri şaşkına çevirdi. Kızılırmak’tan yaya olarak geçebilmek artık mümkün…

Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak, kuraklık ve bilinçsiz sulamadan dolayı nasibini aldı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinden geçen ırmağın suyu gözle görülür derecede azaldı.

Yaya olarak geçilebiliyor

Irmakta yaya olarak karşıdan karşıya geçmek mümkün hale geldi.

İlçe sakinlerinden Orhan Keskin, suyun azalmasının kendilerini korkuttuğunu söyledi.

“İlk defa gördüm”

İHA’ya konuşan Orhan Keskin, ırmağın seviyesinin bu kadar düştüğünü ilk defa gördüğünü belirterek, “Duyumlarımıza göre büyük patates şirketlerinin vermiş olduğu sulama sıkıntısından dolayı biz burada mağdur oluyoruz. Ben bu yaşıma kadar ilk defa ırmağın bu kadar seviyesinin düşük olduğunu gördüm. Küçük çiftçiler olarak büyük çiftçiler bizi ezme durumunda. Suyun azalması bizi korkutuyor.” dedi.