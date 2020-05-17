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    KKTC’de çıkan yangın kontrol altında

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çıkan orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 17.05.2020 - 22:15
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    KKTC’de çıkan yangın kontrol altında

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına itfaiye, askeri personel, sivil savunma ekipleri ve halk tarafından müdahale edilerek, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeni ile trafiğe kapatılan Kalkanlı ile Çamlıbel arasındaki ana yolu bu akşam araç trafiğine kapalı olacak.

    RUMLARLA BİRLİKTE MÜDAHALE EDİLDİ

    KKTC Başbakan Ersin Tatar, yangınla ilgili yaptığı açıklamada yangının söndürülmesi için olağanüstü gayret ve çaba sarf edildiğini vurguladı. Tatar, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılan görüşmeler sonucunda iki ülkenin de yardım gönderdiğini ifade etti.

    YANGININ ODTÜ'YE GİRMESİ ENGELLENDİ

    Başbakan, yapılan müdahaleler sonucunda yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktarırken, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Başbakan Tatar, yangının Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü’ne girmesinin engellendiğini açıkladı. Tatar, son olarak vatandaşları sıcak havalarda dikkatli olmaya davet ederken, yangınların bu dönemlerde çok kolay yayılabileceğini hatırlattı.

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