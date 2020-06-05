KKTC'de koronavirüs sonrası şükür kurbanı kesildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen toplu ibadetlerin yeniden başlaması, camilerin açılması ve normalleşme vesilesiyle sabah namazı kılındı ve kurban kesildi.

KKTC Din İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hala Sultan Yardımlaşma ve Gençlik Derneği iş birliğiyle Lefkoşa'daki Kırklar Türbesi'nde program düzenlendi.

SABAH NAMAZININ ARDINDAN ŞÜKÜR KURBANI

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı programda, ilk olarak sabah namazı eda edildi. Daha sonra Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken'in duaları eşliğinde şükür kurbanları kesildi.

KURBAN ETİ, CUMA NAMAZI SONRASI İKRAM EDİLECEK

Kesilen iki küçükbaş kurban, bugün Hala Sultan Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından cemaate ikram edilecek.

Program esnasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu da görüldü.