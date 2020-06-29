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    KKTC’de süt banyosu ile protesto

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) besicilik yapan bir kişi, Tarım Bakanlığı'nın politikalarını süt banyosu ile protesto etti.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 05:07
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    KKTC’de süt banyosu ile protesto #1

    Gazimağusa şehrine bağlı Tuzla köyünde besicilikle uğraşan bir vatandaş, ürettiği sütlerin alınmaması nedeniyle köyün ortasında süt banyosu yaparak, Tarım Bakanlığına tepki gösterdi.

    SÜT ÜRETİCİLERİ "MAĞDURUZ" DİYOR

    Tarım Bakanlığı ile süt üreticileri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle KKTC’li besiciler, ürettikleri sütleri satamadıkları için mağdur oldu.

    Besiciler, Süt Endüstrisi Kurumunun (SÜTEK) gerekli süt alımını yapmaması halinde tonlarca sütü Tarım Bakanlığının önüne dökmeye hazırlanıyor.

    KKTC’de süt banyosu ile protesto

    KKTC’de süt banyosu ile protesto #2

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