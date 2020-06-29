En Son Haber

İç Haber

KKTC’de süt banyosu ile protesto

KKTC’de süt banyosu ile protesto

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) besicilik yapan bir kişi, Tarım Bakanlığı'nın politikalarını süt banyosu ile protesto etti.