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    Koca'dan asker uğurlama tepkisi: İyilik yapmıyorsunuz

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlama görüntüleriyle ilgili uyarıda bulundu.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 16:07
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    Koca'dan asker uğurlama tepkisi: İyilik yapmıyorsunuz #1

    Koronavirüs salgınına rağmen son günlerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı asker uğurlamaları yaşandı.

    İstanbul'da konvoy halinde trafiğe çıkanlar kadar, kalabalık gruplar halinde halay çekenler de vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durumla ilgili uyarıda bulundu.

    ASKER UĞURLAMA UYARISI

    Twitter hesabından mesaj veren Koca, "Koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz.

    "POZİTİF TANIYLA ASKERE BAŞLAMAYI KİM İSTER"

    Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

    Koca'dan asker uğurlama tepkisi: İyilik yapmıyorsunuz #2

    Koca'dan asker uğurlama tepkisi: İyilik yapmıyorsunuz #3

    Koca'dan asker uğurlama tepkisi: İyilik yapmıyorsunuz #4

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