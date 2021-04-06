Derince ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü. Araçtan kendilerini dışarı atan baba ve oğlu yanan otomobillerini çaresizlikle izledi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Ankara istikametinde seyir halinde olan Uğur Yılmaz idaresindeki 41 ABZ 062 Renault marka otomobilin bir anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Otomobili durduran Uğur Yılmaz, araçta bulunan küçük yaştaki çocuğu ile birlikte kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kocaeli D-100’de alev alev yanan otomobil küle döndü VİDEO

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YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsü YIlmaz ve beraberindeki çocuğu ise çaresizce otomobillerinin küle dönüşünü izledi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

















