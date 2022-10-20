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Kocaeli İzmit meydanında yaklaşık 20 kişi birbirine girdi

Kocaeli İzmit meydanında yaklaşık 20 kişi birbirine girdi

Kocaeli İzmit'te önünde şişe patlatılan bir grup ile başka bir grup birbirine girdi. Polis ekiplerinin gelmesiyle grup dağıldı.