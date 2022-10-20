Kocaeli İzmit meydanında yaklaşık 20 kişi birbirine girdi
Kocaeli İzmit'te önünde şişe patlatılan bir grup ile başka bir grup birbirine girdi. Polis ekiplerinin gelmesiyle grup dağıldı.
- 20.10.2022 - 00:42
Saat 19:30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana gelen olayda, meydanda oturan bir grubun önünde başka bir grubun yerde şişe patlaması üzerine aralarında tartışma çıktı.
20 kişi birbirine girdi
Çıkan tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İHA'nın haberine göre, ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı. 2 tarafta birbirinden şikayetçi olmaması üzerine meydan normale döndü.