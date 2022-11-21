Kocaeli Kandıra'da orman yangını
Kandıra Kefken'de bulunan Pembe Kayalıklar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangında 15 dönüm alan küle döndü.
- 21.11.2022 - 20:44
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Mahallesi Pembe Kayalıklar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
15 dönüm alan kül oldu
AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü. Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.