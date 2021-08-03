Kocaeli Körfezi’ni esir alan müsilaj etkisini yitiriyor

Marmara Denizi’ni ve Kocaeli Körfezi’ni esir alan müsilaj etkisini büyük oranda kaybetti. Müsilajı kontrol etmek amacıyla dalış yapan dalgıçlar, Körfez’in büyük oranda arındığını tespit etti.

Marmara Denizi’ni bir dönem tamamen kaplayan müsilaj, birçok yerde etkisini kaybetti.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 2013 yılında resif oluşturulması amacıyla batırılan İnönü Gemisi yaklaşık 2 ay önce müsilaj ile kaplanmıştı.

Geminin ve denizin derinliklerinin durumunu kontrol etmek için aynı noktadan dalış gerçekleştiren dalgıçlar, su altının büyük oranda müsilajdan temizlendiğini tespit etti.

SİS TABAKASI TAMAMEN KAYBOLDU

Dalgıçlar birkaç ay öncesine kadar dalış yaparken denizin altında yoğun bir şekilde sis tabakasını andıran müsilajlarla karşılaştıklarını ve denizin dibinin tamamen örtülü olduğunu ifade ederken, şu anda ise dipteki müsilajın ve sis tabakasını andıran müsilaj parçalarının, neredeyse tamamen kaybolduğunu belirtti.

Kocaeli Körfezi'deki müsilaj etkisini büyük oranda kaybetti VİDEO

700 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem ise müsilaj etkisini kaybetmiş olsa da Marmara Eylem Planı çerçevesinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önderliğinde ve Marmara Belediyeler Birliğimizin koordinasyonunda başlatılan bir çalışma vardı, 22 maddelik eylem planı. Her ne kadar müsilajın olmadığı tespit edilse de eylem planı ile yapılmak istenen 22 maddelik hükümlere uyularak, bundan sonra da riayet edilecektir.” dedi.

Önem, “Bugüne kadar yaklaşık 700 metreküplük müsilajı deniz yüzeyinden topladık. Bu topladığımız müsilajları da İzaydaş’ta bertaraf ediyoruz.” diye konuştu.

“ESKİYE NAZARAN MÜSİLAJ KALMADI”

Denizi kaplayan müsilajın büyük oranda yok olduğunu ifade eden su sporcusu Özcan Karabulut, “Midyelerin üstü örtülüydü, çeşitli deniz hayvanlarında ölümler gördük. Bundan dolayı çok korkuyorduk fakat bugün gerek genel yönetimlerin gerek kentin yöneticilerinin çalışmalarından dolayı suyun altındaki temizliği gördük. Şu anda eskiye nazaran müsilaj kalmadı gibi bir durum söz konusu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tüm vatandaşlarımızın denize, çevremize, doğamıza sahip çıkmasını istiyoruz.” diye konuştu.