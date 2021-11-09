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    Kocaeli Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza gerçekleşti

    TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün kontrolünü kaybederek, öndeki araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza gerçekleşti. Yaşanan olay sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 04:56
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 05:45
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    Kocaeli Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza gerçekleşti

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kan donduran bir kaza meydana geldi.

    Tavşancıl mevkiinde İstanbul istikametinde ilerlemekte olan H.Y. idaresindeki 34 EFT 743 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce önünde ilerlemekte olan M.Y. kontrolündeki 06 YA 1757 plakalı tıra ve daha sonrasında ise bariyerlere çarptı.

    Kocaeli Tem Otoyolu nda zincirleme kaza gerçekleşti #1

    9 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

    Kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önünde ilerleyen araçlara çarpması neticesinde toplam 9 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Yolcu otobüsü ile birlikte 2’si tır, 1’i çekici ve 5 otomobilin karıştığı kazada 06 BE

    2228 plakalı otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçta bulunan Y.T. yaralandı.

    Kocaeli Tem Otoyolu nda zincirleme kaza gerçekleşti #2

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kazada yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazanın meydana geldiği istikamette yaklaşık 2 saat boyunca trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza gerçekleşti VİDEO

    Kocaeli Tem Otoyolu nda zincirleme kaza gerçekleşti #3

    Kocaeli Tem Otoyolu nda zincirleme kaza gerçekleşti #4

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