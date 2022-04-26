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    Kocaeli TEM’de 46 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli Gebze TEM otoyolunda jandarma ekiplerinin durdurduğu 2 araçta 46 kaçak göçmen yakalandı. Bu göçmenleri organize eden 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 26.04.2022 - 19:10
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    Kocaeli TEM’de 46 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü istikametinde meydana gelen olayda,  göçmen kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceden takibe aldıkları 2 aracı, Osmangazi Köprüsü istikametinde durdurdu.

    Araçlardan 46 kaçak göçmen çıktı

    İHA'nın haberine göre, ekipler tarafından yapılan kontrollerde araçlardan 46 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Bu şahısları organize ettiği tespit edilen 3 şahıs, gözaltına alındı.

    3 kişi tutuklandı

    Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli TEM’de 46 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kocaeli TEM’de 46 kaçak göçmen yakalandı #2


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