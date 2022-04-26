Kocaeli TEM’de 46 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli Gebze TEM otoyolunda jandarma ekiplerinin durdurduğu 2 araçta 46 kaçak göçmen yakalandı. Bu göçmenleri organize eden 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü istikametinde meydana gelen olayda, göçmen kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceden takibe aldıkları 2 aracı, Osmangazi Köprüsü istikametinde durdurdu.

Araçlardan 46 kaçak göçmen çıktı

İHA'nın haberine göre, ekipler tarafından yapılan kontrollerde araçlardan 46 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Bu şahısları organize ettiği tespit edilen 3 şahıs, gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





