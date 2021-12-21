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    Kocaeli TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 18:14
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    Kocaeli TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

    Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda bir tırı durdurdu.

    TIRIN KASASINDAN 6 MİLYONU AŞKIN KAÇAK MAKARON ÇIKTI

    Tırın kasasında yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

    1 KİŞİ GÖZALTINDA

    Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Kocaeli TEM de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi #1

    Kocaeli TEM de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi #2

    Kocaeli TEM de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi #3

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