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Kocaeli TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.