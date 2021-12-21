Kocaeli TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
- İHA
- 21.12.2021 - 18:14
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda bir tırı durdurdu.
TIRIN KASASINDAN 6 MİLYONU AŞKIN KAÇAK MAKARON ÇIKTI
Tırın kasasında yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.