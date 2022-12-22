Kocaeli TEM'de durdurulan tırın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı

Kocaeli Körfez'de TEM yolu gişelerinde polis tarafından durdurulan bir tırda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tır içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

Tır, saat 20.00 sıralarında TEM yolu Körfez gişelerinde polis ekiplerince durduruldu.

Dorseden çok sayıda göçmen çıktı

Polis ekiplerince yapılan aramada, tırın brandayla kapalı olan dorsesinde bulunan çok sayıda kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bu sırada kaçak göçmenlerden bazıları brandayı yırtarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri yakaladı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Sayısı açıklanmayan kaçak göçmenler, belediyeye ait otobüsle Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.



































