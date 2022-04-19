Kocaeli TEM'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Gebze ilçesi Muallimköy mevkiinde meydana gelen olayda, Ankara istikametinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kaza neticesinde araçlar kullanılamaz hale geldi.

Tır sürücüsü olay yerinden kaçtı

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, bir tır sürücüsü ise kazaya karıştığı aracıyla olay yerinden kaçtı.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebi ile Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Polis kaçan tır sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.