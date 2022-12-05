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    Kocaeli ve Sakarya büyük uyuşturucu operasyonu

    Kocaeli ve Sakarya'da büyük uyuşturucu operasyonu düzenleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nun detaylarını açıklıyor.
    • 05.12.2022 - 08:27
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    Kocaeli ve Sakarya büyük uyuşturucu operasyonu

    Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere bu sabah operasyon başlattı.

    Detayları Bakan Soylu açıkladı

    İHA'nın haberine göre, Kocaeli ve Sakarya’da devam eden büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde açıkladı.

    "Kocaeli'de 93, Sakarya'da 176 kişi gözaltına alındı"

    2 bin 67 polis, 3 deniz liman botu, İHA, helikopter ve narkotik köpeklerinin katıldığı operasyon çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kocaeli'de 93, Sakarya'da 176 kişi gözaltına alındı" dedi.

    Operasyon devam ediyor.

    Kocaeli ve Sakarya büyük uyuşturucu operasyonu #1


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