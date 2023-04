Kocaeli'de 10 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi yanında bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda 10 bin kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

Düzenlenen iftar programına vatandaşların yanı Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, partililer ve ilçe protokolü katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükgöz şunları söyledi:

Göreve geldikleri günden bugüne çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Büyükgöz şu ifadeleri kullandı:

"Rabbimizin bize verdiği sağlık, akıl ve iman nimetiyle sizlere hizmetleri aktarmaya çalışıyoruz. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Dün olduğu gibi bugünde sağ duyunuza, ferasetinize, engin sağduyunuza daima güvendik ve güvenmeye devam ederiz. Bu vatan için şehadete ermiş tüm şehitlerimizi, deprem şehitlerimizi, cephede sahada her yerde canın feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onlar bu vatanı bize bıraktılar, bizler emanet olarak aldık. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bu emaneti en güzel şekilde teslim etmek için gayretimizi ve çabamızı gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan bize emrettiği gönül belediyeciliğini tevazu ve hoşgörü çerçevesinde sizlere hizmetkar olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün buraya davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Kadir Gecesi'nde af olan ve kurtuluşa erenlerden oluruz. Bayrama erişip çoluğumuzla çocuğumuzla ailemizle dostlarımızla beraber sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde bir bayram idrak etmeyi Rabbim hepimize nasip eder inşallah"