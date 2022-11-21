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    Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği

    Kocaeli’de 12 katlı binanın bir dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 21.11.2022 - 01:14
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    Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Barış Mahallesi, 1806 Sokak’ta bulunan 12 katlı bir binanın 9. katında, dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Ekipler seferber oldu

    İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli de 12 katlı binada yangın paniği #1

    Yangın kontrol altında alındı

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin çalışmalarını bazı vatandaşlar balkonlardan, bazıları ise sokağa çıkarak izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de 12 katlı binada yangın paniği #2

    Kocaeli de 12 katlı binada yangın paniği #3


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