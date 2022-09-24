Kocaeli'de 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı

Kocaeli'de 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı

Kocaeli Gölcük'te 17 yaşındaki Mert Samed Ö.'nün babasından habersiz alıp, kullandığı otomobil ile başka otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Örcün Köy Yolu Caddesi 3124'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda Mert Samed Ö., babasından izinsiz aldığı 34 VG 1778 plakalı otomobille arkadaşı Mehmet Ali S. ile birlikte gezmeye çıktı.

Karşı yönden gelen araçla çarpıştı

Mert Samed Ö.'nün kontrolünü kaybettiği araç ile karşı yönden gelen Selim A.'nın kullandığı 34 TA 6057 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Selim A.'nın otomobili, takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre, yaralanan Mehmet Ali S., Mert Samed Ö. ve Selim A., ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















