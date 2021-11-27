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    Kocaeli'de 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

    Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 17:28
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    Kocaeli'de 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri, “kasten öldürme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan Murat K.’nın Kartepe’de olduğunu tespit etti.

    YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

    Polis ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Murat K. ekipler tarafından gözaltına alınırken evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan Murat K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı #1

    Kocaeli de 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı #2

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