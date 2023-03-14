Kocaeli'de 1999 depreminden kalan ağır hasarlı binalar için yıkım kararı Kocaeli İzmit'te 1999'de yaşanılan Marmara Depremi'nden kalan ağır hasarlı olarak tespit edilen 3 bina için ekipler yıkıma başladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanılan iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu..

48 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası, tüm yurtta olası bir depreme karşı önlem için bina incelemeleri yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında 1999 Marmara Depremi’nden kalan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

"Ağır hasarlı olarak kalan 3 binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz"

Binaların yıkımı ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, şu ifadeleri kullandı: